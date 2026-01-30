Програма "єКнига": українці витратили на книги 140 мільйонів гривень

Протягом 2025 року в межах державної програми "єКнига" українці придбали книжок на майже 140 мільйонів гривень, найбільше книг купили у інтернет-книгарнях.

Про це інформує пресслужба Верховної Ради.

"Протягом 2025 року в межах державної програми єКнига 18-річні українці придбали 434 808 книжок — у середньому близько 1 200 книг щодня. Загальна сума витрат становила 139 838 763,99 грн", – говориться у повідомленні.

У середньому кожен учасник програми скористався можливістю придбати приблизно три книги, повідомили у комітеті гуманітарної та інформаційної політики з посиланням на Український інститут книги.

У комітеті зазначають: такі показники демонструють практичну реалізацію положень закону "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні", ухваленого 22 травня 2024 року.

У програмі "єКнига" взяли участь 300 стаціонарних книгарень і 35 інтернет-книгарень, а книжки були придбані у 370 видавництв із загальною кількістю 26 435 назв.

Найбільша частка витрат — 58,71% (82 097 775,86 грн) — припала на інтернет-книгарні, тоді як 41,29% коштів (57 740 988,13 грн) отримали фізичні книгарні по всій Україні.

За інформацією Українського інституту книги, лідерами серед книгорозповсюджувачів стали "Книгарня "Є", "Якабу", "КСД", "Книголенд" та "Рідіт". Серед видавців першість посіли "КСД", "Vivat", "BookChef", "Ранок" і "ВСЛ".

Також зазначено, що 98,64% покупок припали на друковані видання, тоді як електронні й аудіокнижки становили лише 1,36%.

У Раді нагадують, що "єКнига" — програма держпідтримки, спрямована на виконання державної політики зі стимулювання читання серед молоді.

З 1 січня 2026 року розмір державної допомоги становить 998,4 грн, які протягом трьох місяців можна використати виключно на придбання паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах — учасниках програми.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що уряд запускає програму з видачі карток на 908 гривень українцям, яким виповнилося 18 років цього року, на купівлю книжок. Громадяни, яким виповнилося 18 років, можуть отримати спеціальну картку на 908 грн, аби придбати книжки, які надруковані в Україні українською мовою.

Кабінет Міністрів затвердив запуск Дія.Картки — цифрової картки для отримання державних виплат. Вона стане єдиним інструментом для доступу до програм, як-от: єМалятко, єКнига, Ветеранський спорт, а також майбутній Пакунок школяра.