Зарплата як у Європі переконає третину українців не емігрувати – опитування

33,8% українців готові відмовитися від еміграції, якщо в Україні з’явиться можливість заробляти на рівні країн ЄС.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного на замовлення CASE Україна.

Дослідження показало, що майже дві третини українців (62,5%) готові залишатися в Україні за будь-яких умов, навіть без покращення економіки. Водночас ще 33,8% змінили б своє рішення емігрувати, якби в Україні були створені умови для гідного заробітку, порівнянного з країнами Євросоюзу.

Таким чином, загалом 96,3% респондентів заявили про готовність залишатися в Україні — з них частина за будь-яких умов, а частина — лише за умови економічного покращення.

Найбільше впливає економічний чинник на молодь до 30 років — 54,5% цієї групи готові залишитися в разі гідної оплати праці. Серед чоловіків економічний мотив важливіший (37,2%), ніж серед жінок (31,0%).

Регіонально найвищу чутливість до економічної мотивації виявили мешканці Сходу (38,8%), далі — Центр (34,7%), Південь (32,6%) і Захід (31,2%).

Нагадаємо:

Станом на початок травня 47% українців мали скоріше позитивні очікування від підписання угоди про надра між Україною та США.