Найзатребуваніші професії в Україні: на які посади найвища конкуренція

Три найзатребуваніші серед кандидатів вакансії стали посади, пов'язані з комунікаціями, онлайн-обслуговуванням та текстами.

Про це йдеться в дослідженні OLX Робота.

Серед найпопулярніших:

Копірайтер, 79 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата – 24 500 грн,

Оператор чату, 55 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата – 26 000 грн, Менеджер інтернет-магазину, 42 відгуки на 1 оголошення, медіанна зарплата 22 500 грн.

Згідно з аналітикою, високу активність пошукачів у березні 2026 спостерігали у категорії "Початок кар'єри", де розміщують вакансії для кандидатів без досвіду, студентів. Показник сягнув 23 відгуків на 1 оголошення при медіанній зарплаті 24 700 грн.

Також кандидати активно відгукувались на посади у категорії реклами та дизайну. У березні 2026 мали 17 відгуків на 1 оголошення з вакансією промоутера (15 000 грн), 15 відгуків – на вакансію контент-менеджера (20 000 грн), 14 відгуків – на SMM-менеджера (22 500 грн).

Як зазначають експерти, до переліку інших популярних серед українців вакансій також увійшли пакувальник (17 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата – 22 500 грн), адміністратор (14 відгуків на 1 оголошення, медіанна зарплата – 20 150 грн). Активність у 13 відгуків на 1 оголошення фіксували на посади репетитора (20 000 грн), різноробочого у будівництві (25 375 грн), диспетчера (22 500 грн).

За словами аналітиків, у порівнянні з березнем 2025, перелік затребуваних вакансій дещо змінився, однак не суттєво: минулого року у "топі" були також посади, пов'язані з комунікаціями та онлайн-обслуговуванням.

На 1-му місці була вакансія менеджера інтернет магазину, на 2-му – SMM-менеджера, а на 3-му – пакувальника. Копірайтер, який у березні 2026 року лідирує за кількістю відгуків на 1 оголошення, у 2025 році був на 4-му місці, згідно з дослідженням.

У період з березня торік по березень 2026 року в Україні найбільше зросла зарплата у копірайтера в категорії реклама/дизайн/PR – з 12 500 до 24 500 грн (+96%), що є найвищим показником серед усіх проаналізованих вакансій.