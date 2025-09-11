"Тренди ринку праці": Державна служба зайнятості запустила новий сервіс

Державна служба зайнятості запустила новий сервіс "Тренди ринку праці" в розділі "Статистика".

Про це повідомили у Держслужбі зайнятості.

У новому сервісі щомісяця будуть оновлюватися показники ринку зайнятості та роботи служби.

Крім того, буде розміщена інформація щодо кількості пропозицій роботи на Єдиному порталі вакансій, середній розмір заробітної плати в Україні, чисельність офіційно зайнятих громадян та аналіз ситуації на ринку праці за видами безробіття.

Також надаватиметься інформація про залучення людей до програм сприяння зайнятості.

Зокрема, на сьогодні спостерігаються наступні тренди:

стабільний попит роботодавців на працівників,

зростання зарплати найманих працівників,

збільшення кількості громадян, залучених до активних програм сприяння зайнятості.

"Наявність такої інформації однозначно стане корисною для журналістів, які готують матеріали для своїх видань, громадських організацій, що збирають статистичні дані для дослідження тем ринку праці, а також для громадян, які цікавляться темою працевлаштування, розвитку та можливостей", – йдеться в повідомленні.

