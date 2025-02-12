Фінський виробник лаків і фарб Tikkurila остаточно вийшов з Росії – ЗМІ

Фінський виробник лаків і фарб Tikkurila остаточно вийшов з російського ринку.

Про це повідомляє інформагенство Ilta-Sanomat.

"Tikkurila Oyj, що входить до групи PPG, завершила свій вихід з Росії наприкінці січня", – повідомив представник PPG Ендрю Вуд.

Детальнішої інформації він не надав.

Як пише видання, рік тому PPG заявила, що чекала дозволу на продаж від російської влади 18 місяців.

За даними компанії, російське підприємство Tikkurila не мала дозволу на виробництво або продаж продукції бренду Tikkurila в Росії.

Нагадаємо:

У червні 2022 року фінський виробник фарби та лаків Tikkurila оголосив, що згортає бізнес у Росії - вирішили активувати варіанти виходу з РФ, включаючи можливий продаж або контрольований вихід з російського ринку.