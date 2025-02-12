Финский производитель лаков и красок Tikkurila окончательно вышел из России - СМИ

Финский производитель лаков и красок Tikkurila окончательно вышел с российского рынка.

Об этом сообщает информагенство Ilta-Sanomat.

"Tikkurila Oyj, входящая в группу PPG, завершила свой выход из России в конце января", - сообщил представитель PPG Эндрю Вуд.

Более подробной информации он не предоставил.

Как пишет издание, год назад PPG заявила, что ждала разрешения на продажу от российских властей 18 месяцев.

По данным компании, российское предприятие Tikkurila не имело разрешения на производство или продажу продукции бренда Tikkurila в России.

Напомним:

В июне 2022 года финскийпроизводитель краски и лаков Tikkurila объявил, что сворачивает бизнес в России - решили активировать варианты выхода из РФ, включая возможную продажу или контролируемый выход с российского рынка.