"Текстиль Контакт" ввел в эксплуатацию 25% оборудования, перевезенного с польской фабрики

Черниговский завод "ТК ДТ-Чернигов", который входит в группу "Текстиль Контакт", ввел в эксплуатацию 25% оборудования польской текстильной фабрики MPM Zakład Specjalistyczny, релоцированной в Украину из города Кудова-Збруй.

Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя экономического комитета Верховной Рады Дмитрий Кисилевский после визита на предприятие.

По словам Кисилевского, это первый случай "обратной релокации", когда европейское производство переносится в Украину.

"На полную мощность в Чернигове заработали станки, которые позволяют осуществлять цифровую печать на постельном белье шириной 260 см. Ранее в Украине такая продукция не выпускалась", - отметил он.

Объем инвестиций компании "ТК Домашний текстиль" в запуск оборудования "релоцированной" польской фабрики в Чернигове за последний год составил около 7 млн. грн. В оборудование обанкротившегося польского завода украинская компания вложила 1,4 млн. евро.

Сообщается, что еще 75% оборудования планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Монтаж оборудования затрудняет отказ европейских специалистов приезжать в приграничный регион для пуско-наладочных работ.

Кисилевский отмечает, что в начале российского вторжения в Украину на заводе "ТК ДТ-Чернигов" были повреждены склады химикатов и крыши производственных цехов. "Несмотря на это, предприятие продолжает развитие. В январе 2025 года стартовало производство сентипона (нетканые наполнители). В апреле 2025 года начала работу линия ламинирования тканей", - рассказал он.

"Для реализации инвестиционных проектов завод активно использует инструменты государственной политики "Сделано в Украине". В частности, предприятие использует программу доступных кредитов "5-7-9", продукция предприятия с недавних пор стала подпадать под требование локализации при осуществлении публичных закупок", - отметил заместитель председателя экономического комитета.

Напомним:

Украинская группа "Текстиль-Контакт" планирует до конца 2023 года закрыть сделку по покупке закрытого текстильного комбината в Польше, чтобы перенести его оборудование для расширения собственного производства тканей в Чернигове.

Основатель и глава группы Александр Соколовский во время форума "Будущее украинского экспорта", который провела ЭП. рассказал, что речь идет о комбинате в Польше, который остановился во время пандемии COVID-19 и не выдержал конкуренции с Юго-Восточной Азией из-за роста цен на газ. Стоимость проекта он оценивал 1,4 млн долл, планировалось создать 80 новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, Александр Соколовский, владелец текстильного предприятия Украины "Текстиль-Контакт", заявлял о давлении на бизнес со стороны Голосеевской прокуратуры Киева.

Ранее сообщалось, что в индустриальном парке "Ма'Рижаны" на Житомирщине заработало крупнейшее в Украине предприятие по первичной переработке промышленной конопли. Завод будет производить волокно для европейской текстильной промышленности и внутреннего рынка.