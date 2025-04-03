Незаконне будівництво ресторанного комплексу на березі Дніпра: киянин отримав підозру

Киянин отримав підозру у незаконному будівництві ресторанного комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці в межах прибережної захисної смуги Дніпра.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідством встановлено, що приватний підприємець без дозволів побудував ресторанний комплекс на ділянці площею 0,5636 га в прибережній захисній смузі Галерної затоки в Голосіївському районі Києва.

В міськпрокуратурі зазначають, що підозрюваний підробив документи про існування цивільно-правових відносин з іншою особою та звернувся до суду з вимогою зареєструвати за ним право власності на побудований об’єкт нерухомості.

Отримавши позитивне рішення суду, чоловік вніс ресторанний комплекс в статутний капітал створеного ним товариства, внаслідок чого легалізував незаконно побудований об’єкт та набув право користування земельною ділянкою, яка перебуває у власності територіальної громади Києва.

Зазначається, що Київська міська прокуратура у 2024 році звернулась до суду з позовом, в якому просить знести самочинно збудований готельно-ресторанний комплекс та розірвати договори оренди на земельні ділянки в межах прибережної захисної смуги Дніпра.

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