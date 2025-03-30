Суд відібрав у приватників артезіанські свердловини на Сумщині
Господарський суд Сумської області зобов'язав ПП "Будкомфорт Дружба" повернути Дружбівській міській раді Шосткинського району Сумської області артезіанські свердловини.
Про це свідчить рішення суду від 25 березня.
У квітні 2024 року Дружбівська міськрада та ПП "Будкомфорт Дружба" уклали договір на обслуговування водопровідних мереж, згідно з яким приватне підприємство бере на себе зобов`язання обслуговувати артезіанські свердловини і водопровідні мережі балансоутримувача та забезпечувати безперебійне питне водопостачання споживачам.
Мова йшла про:
- артезіанську свердловину №3 в місті Дружба по вул. Паркова, 2, артезіанську свердловину №4 в м. Дружба по вул. С. Гнібеди з лічильником; водопровідну мережу довжиною 27,5 км
- артезіанську свердловину с. Чуйківка по вул. Центральній; водопровідну мережу довжиною 8,810 км на території с. Чуйківка,
- артезіанську свердловину с. Дорошівка по вул. Центральна; водопровідну мережу довжиною 1,6 км на території с. Дорошівка.
Майно передане у безоплатне користування "Будкомфорт Дружба".
Суд дійшов висновку, що договір на обслуговування водопровідних мереж укладений з порушенням вимог закону про оренду державного та комунального майна та закону про особливості передачі в оренду об`єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності.
В результаті суд визнав недійсним угоду та зобов'язав "Будкомфорт Дружба" повернути Дружбівській міськраді артезіанські свердловини та водопровідні мережі.
Власником та керівником ПП "Будкомфорт Дружба" є Сергій Біленко.
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