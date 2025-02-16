Суд не покарав фірму з оточення Корбана за тендер з підробленим документом

Господарський суд Дніпропетровської області відмовив в задоволенні позову Комунального некомерційного підприємства "Міська дитяча клінічна лікарня № 6" Дніпровської міської ради, яке намагалося визнати недійсним договір про реконструкцію у медзакладі, укладений з ТОВ "Будівельна компанія Дорпроект Буд".

Про це свідчить рішення суду від 4 лютого.

На початку 2022 року "Дорпроект Буд" став переможцем спрощеної закупівлі з реконструкції мережі медичного киснепостачання дитячої лікарні по вул. Антоновича, 29, м. Дніпро і сторони уклали угоду на 16,37 млн грн. Згідно з додатковими угодами, остаточна вартість робіт становила 12,87 млн грн, строк виконання - до 20.05.2023.

В подальшому прокуратура виявила, що документи, подані "Дорпроект Буд" на закупівлю, містять ознаки фальсифікації. Так, на підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт компанія надала договір будівельного субпідряду від 04.06.2021, укладений з "Діод ЛТД" щодо реконструкції системи киснепостачання Маньківської багатопрофільної лікарні Черкаської області на 2,07 млн грн. Як з'ясувалося, такої реконструкції не було.

Водночас, як встановив суд, під час розгляду тендерної пропозиції у дитячої лікарні не виникло сумнівів щодо правдивості наданої інформації та документів.

Крім того, оскільки закупівля завершилася укладенням договору, вимога про визнання недійсним рішення лікарні не є ефективним способом захисту. І це є самостійною підставою для відмови у позові.

Суд також зауважив, що внаслідок укладення договору конституційні права і свободи громадян не порушувались, не знищене та не пошкоджене майно.

В результаті у позові щодо визнання недійсним рішення про результати проведення спрощеної закупівлі та самого договору було відмовлено.

На момент подачі позову сума робіт становила 12,18 млн грн, але мережа медичного киснепостачання ще не була введена в експлуатацію.

Наразі власником та керівником дніпровського ТОВ "Будівельна компанія Дорпроект Буд" вказано Миколу Царапкіна з міста Ужгород. У 2020 році фірму заснував юрист Олександр Голубєв. Він був засновником фірми ТОВ «Тайкун АП», яка в свою чергу заснувала ТОВ «БК «Елітмагістраль», яка отримувала багатомільйонні підряди від Департаменту ЖКГ Дніпропетровської ОДА.

Восени 2019 року «Елітмагістраль» переоформили у Дніпрі на місцевого директора Михайла Морозкіна. Людина з такими ПІБ раніше була начальником КП «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» («УРЕА») Дніпровської міськради. Зазвичай компанія розігрує тендери з дніпровським ТОВ «Будінвест Інжиніринг», яким володіє та керує Дмитро Літнарович. Раніше фірма належала Віталію Бараннікову та Аркадію Масарському. Останній значився засновником ТОВ «Енергія ТМ», яке ЗМІ пов’язували із братами Дубинськими і Геннадієм Корбаном.