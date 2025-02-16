Суд не наказал фирму из окружения Корбана за тендер с поддельным документом

Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в удовлетворении иска Коммунального некоммерческого предприятия "Городская детская клиническая больница № 6" Днепровского городского совета, которое пыталось признать недействительным договор о реконструкции в медучреждении, заключенный с ООО "Строительная компания Дорпроект Строй".

Об этом свидетельствует решение суда от 4 февраля.

В начале 2022 года "Дорпроект Строй" стал победителем упрощенной закупки по реконструкции сети медицинского кислородоснабжения детской больницы по ул. Антоновича, 29, г. Днепр и стороны заключили соглашение на 16,37 млн грн. Согласно дополнительным соглашениям, окончательная стоимость работ составляла 12,87 млн грн, срок выполнения - до 20.05.2023.

В дальнейшем прокуратура обнаружила, что документы, представленные "Дорпроект Строй" на закупку, содержат признаки фальсификации. Так, в подтверждение опыта выполнения аналогичных работ компания предоставила договор строительного субподряда от 04.06.2021, заключенный с "Диод ЛТД" по реконструкции системы кислородоснабжения Маньковской многопрофильной больницы Черкасской области на 2,07 млн грн. Как выяснилось, такой реконструкции не было.

В то же время, как установил суд, при рассмотрении тендерного предложения у детской больницы не возникло сомнений относительно правдивости предоставленной информации и документов.

Кроме того, поскольку закупка завершилась заключением договора, требование о признании недействительным решения больницы не является эффективным способом защиты. И это является самостоятельным основанием для отказа в иске.

Суд также отметил, что в результате заключения договора конституционные права и свободы граждан не нарушались, не уничтожено и не повреждено имущество.

В результате в иске о признании недействительным решения о результатах проведения упрощенной закупки и самого договора было отказано.

На момент подачи иска сумма работ составляла 12,18 млн грн, но сеть медицинского кислородоснабжения еще не была введена в эксплуатацию.

Сейчас владельцем и руководителем днепровского ООО "Строительная компания Дорпроект Строй" указано Николая Царапкина из города Ужгород. В 2020 году фирму основал юрист Александр Голубев. Он был основателем фирмы ООО "Тайкун АП", которая в свою очередь основала ООО "СК "Элитмагистраль", которая получала многомиллионные подряды от Департамента ЖКХ Днепропетровской ОГА.

Осенью 2019 года "Элитмагистраль" переоформили в Днепре на местного директора Михаила Морозкина. Человек с такими ФИО ранее был начальником КП "Управление по ремонту и эксплуатации автодорог" ("УРЭА") Днепровского горсовета. Обычно компания разыгрывает тендеры с днепровским ООО "Будинвест Инжиниринг", которым владеет и руководит Дмитрий Литнарович. Ранее фирма принадлежала Виталию Баранникову и Аркадию Масарскому. Последний числился основателем ООО "Энергия ТМ", которое СМИ связывали с братьями Дубинскими и Геннадием Корбаном.