БЕБ передало до суду справу щодо керівників компаній "короля обналу" Стрелковського

Бюро економічної безпеки передало до суду справу щодо компаній, які надавали послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом великим мережам роздрібної торгівлі.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що координував злочинну діяльність, підсанкційний "король обналу", який перебуває закордоном.

За даними джерел ЕП, йдеться про В'ячеслава Стрелковського, якого у ЗМІ називають організатором низки великих конвертаційних центрів.

За інформацією слідства, керівники компаній впродовж тривалого часу занижували податок на додану вартість, не здійснювали реєстрацію податкових накладних на покупців платників ПДВ та на умовний продаж товарів. Такі дії призвели до умисного ухилення від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах.

Як повідомляє БЕБ, загальна сума завданих державі збитків підтверджена судово-економічними експертизами та становить понад 764 млн грн.

Детективи БЕБ провели 35 обшуків та оглядів у компаніях, вилучили комп’ютерну техніку, а також речі та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Директорам двох компаній та директорці товариства повідомлено про підозри. Їм обрано запобіжний захід у вигляді застав. Обвинувальні акти скеровано до суду.

Нагадаємо:

В грудні 2023 року БЕБ з посиланням на підрахунки аналітиків повідомило, що обсяг фінансових операцій з ПДВ згадуваної групи компаній за 2020-2023 роки – 21 млрд грн.