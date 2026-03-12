Співзасновниця Rozetka розповіла, яку частку ринку контролює компанія

Частка групи Rozetka на українському ринку електронної комерції разом із маркетплейсом Prom становить близько половини ринку.

Про це в інтерв'ю ЕП розповіла співзасновниця Rozetka Ірина Чечоткіна.

За її словами, оцінки про 76% частки ринку, які інколи з'являються в публічному просторі, не відповідають реальності.

"Ми абсолютно прозорі і звітуємо про всі продажі на 100%. На жаль для мене, ми не займаємо 76%. Я думаю, що разом з Prom буде близько половини ринку."

Чечоткіна також зазначила, що точні оцінки ринку ускладнює різний рівень прозорості його учасників.

"Це питання до чесності та відкритості наших конкурентів: що вони звітують, що бачить податкова і що бачать ті, хто наводить ці цифри."

За її словами, через тіньову частину ринку та різні методики підрахунку точну структуру українського e-commerce оцінити складно, тому оцінки часток гравців можуть суттєво відрізнятися.

