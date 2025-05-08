Собівартість будівництва зросла вдвічі з початку великої війни: дефіцит працівників - 50%

В Україні з початку повномасштабного вторгнення собівартість будівництва житла в Україні зросла на 90-115% в залежності від класу житла.

Про це повідомив директор з будівництва групи компаній DIM Володимир Жигман, "Інтерфакс-Україна".

Так, від початку року собівартість в сегменті "комфорт+" зросла на 17%, до $850-1000/кв. м.

Причинами такого суттєвого зростання є не лише подорожчання будматеріалів, але й системний дефіцит кадрів й криза постачання ключових позицій.

"Сьогодні на будівництві працює лише 40–50% працівників від довоєнного рівня. Хтось виїхав, хтось у ЗСУ. Бракує кваліфікованих зварювальників, кранівників, висотників, операторів спецтехніки, навіть звичайних різноробів уже не вистачає", — пояснив Жигман.

За його словами, щоб подолати дефіцит робочої сили, компанії підвищують зарплати, залучають підрядників з інших регіонів, а в окремих випадках й з-за кордону.

Щодо будматеріалів, то орієнтовне середнє зростання цін на них від початку повномасштабної війни (лютий-2022) до травня 2025 року становить від 40% до 60%.

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