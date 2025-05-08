Себестоимость строительства выросла вдвое с начала большой войны: дефицит работников - 50%

В Украине с начала полномасштабного вторжения себестоимость строительства жилья в Украине выросла на 90-115% в зависимости от класса жилья.

Об этом сообщил директор по строительству группы компаний DIM Владимир Жигман, "Интерфакс-Украина".

Так, с начала года себестоимость в сегменте "комфорт+" выросла на 17%, до $850-1000/кв. м.

Причинами такого существенного роста является не только подорожание стройматериалов, но и системный дефицит кадров и кризис поставок ключевых позиций.

"Сегодня на строительстве работает лишь 40-50% работников от довоенного уровня. Кто-то уехал, кто-то в ВСУ. Не хватает квалифицированных сварщиков, крановщиков, высотников, операторов спецтехники, даже обычных разнорабочих уже не хватает", - пояснил Жигман.

По его словам, чтобы преодолеть дефицит рабочей силы, компании повышают зарплаты, привлекают подрядчиков из других регионов, а в отдельных случаях и из-за рубежа.

Что касается стройматериалов, то ориентировочный средний рост цен на них от начала полномасштабной войны (февраль-2022) до мая 2025 года составляет от 40% до 60%.

Читайте также: Владельцы АТБ и NAVI идут в жилой сектор. Как застройщики привлекают известных инвесторов