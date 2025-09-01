Влітку "Укрзалізниця" перевезла більше пасажирів, ніж торік

З червня по серпень "Укрзалізниця" перевезла 8,07 мільйонів пасажирів — проти 7,94 мільйонів за той же період торік.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

За даними УЗ, кількість перевезених військовослужбовців та членів їх родин через спецрезерв, доступний в Армія+ та на сервісному сайті "Укрзалізниці" досягла 130 600 осіб — вдвічі більше, ніж тогоріч.

Крім цього, УЗ перевезла більше дитячих груп — діти з батьками та супроводжуючими подорожували на відпочинок до гір, на відновлення і влітку 2025-го їх було 328 700 — проти 205 700 минулого року.

"Попри всі виклики цього літа — критичний дефіцит вагонів, які ми втрачаємо внаслідок обстрілів та їх природнього старіння, стрибок попиту під час пікового літнього сезону — нам вдалось призначити додаткові поїзди за рахунок зменшення часу простою вагонів у депо, щоб додати місць пасажирам і забезпечити якомога більшу кількість подорожей", – зазначили в УЗ.

Нагадаємо:

Наприкінці літнього періоду "Укрзалізниця" фіксувала поступове падіння попиту найпопулярніших напрямків перевезення.