Сирота йде з посади гендиректора "Укргідроенерго"

Ігор Сирота завершує свою каденцію на посаді генерального директора "Укргідроенерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що рішенням Наглядової ради ПрАТ "Укргідроенерго" від 28 травня 2025 року було задоволено заяву Ігоря Сироти.

"До моменту обрання Наглядовою радою відповідно до вимог законодавства нового генерального директора обов’язки керівника компанії тимчасово виконуватиме Богдан Сухецький, забезпечуючи безперервність управління та реалізацію поточних завдань компанії", – йдеться в повідомленні.

В "Укргідноенерго" зазначили, що компанія й надалі працює у штатному режимі. Усі виробничі процеси, контракти та зобов’язання перед партнерами, постачальниками та фінансовими установами виконуються в повному обсязі.

Нагадаємо:

Раніше співрозмовники ЕП в уряді та в одній з державних компаній повідомили, що генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота найближчим часом може залишити компанію.

Сирота прийшов у компанію у березні 2010 року на посаду першого заступника голови правління, у 2011 році був призначений генеральним директором "Укргідроенерго".