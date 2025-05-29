Збитки – мільярд гривень: що призвело до втрати понад 55 тисяч гектарів посівів на Херсонщині

На Херсонщині – надзвичайна ситуація в агросекторі, спричинена екологічно-техногенними факторами.

Про це повідомив у Facebook керівник підприємства "Злато Таврії" з Херсонщини Ігор Йосипенко.

"В аграрному секторі Херсонщини — криза безпрецедентного масштабу. Унаслідок складних кліматичних умов, посилених техногенним втручанням у воднуінфраструктуру (зокрема — знищенням Каховської ГЕС), на Бериславщині зафіксовано масову загибель озимих і ярових культур," – написав він.

За попередніми оцінками, знищено понад 55 тисяч гектарів посівів, що становить майже 1 мільярд гривень прямих збитків для місцевих фермерів.

Ігор Йосипенко

На думку Йосипенка, це не просто посуха як природне явище — це комплексна агроекологічна катастрофа, яка стала наслідком радикальної зміни гідротермічного режиму регіону.

"В осінньо-зимовий період опади були критично мізерними, а весняна вегетація супроводжувалася аномально високими температурами у березні та пізніми квітневими заморозками. У поєднанні з відсутністю зрошення це призвело до повної втрати урожаю в багатьох господарствах", – наголосив він.

Фермер підкреслив, що без цільової компенсації збитків від держави, пільгового кредитування, програм відновлення посівного фонду агросектор Херсонщини може бути втрачено.

"Деякі аграрії стверджують: такої посухи не пам’ятають за всі роки незалежності України", – додав він.

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