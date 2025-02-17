Продали війську РФ товарів на мільйон доларів: СБУ в Одесі затримала підозрюваних

Служба безпеки затримала 7 учасників злочинного угруповання, яке продавало в Росію електрообладнання для військових об’єктів РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що протягом 2023 року фігуранти приховано поставили до рф декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад 1 млн доларів.

Для цього організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході. Так, спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам. Серед них – підсанкційні компанії, які постачають електрообладнання для потреб міноборони країни-агресора, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів.

За даними слідства, засновник одеського підприємства залучив до оборудки 6 своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів СБУ виявила документацію, мобільні телефони та комп’ютери, які використовували у незаконній діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо:

Контррозвідка Служби безпеки та НАБУ викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну "Укроборонпрому", фігурантам, що переховуються закордоном, загрожує 12 років позбавлення волі.