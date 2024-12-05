Російський бізнес стикається з важкими часами на тлі війни та санкцій

Останнім часом ситуація для російського бізнесу суттєво погіршилася: банкрутства зросли, подорожчали кредити санкції обвалили рубль, а дефіцит робочої сили посилюється.

Про це пише видання The Economist.

Так, за останні шість місяців Московська фондова біржа впала майже на третину.

Ключовою проблемою для бізнесу є зростання витрат на кредити: близько 40% боргів російських компаній на початку 2022 року були з плаваючою ставкою, але тепер цей показник перевищує 50%. Через це багато компаній опинилися у фінансовій скруті.

"Російська залізниця" планує скоротити інвестиції наступного року. Торгівельні центри РФ просять надати дешевші кредити, відтермінування платежів та реструктуризацію боргів, без яких 200 торгівельних центрів можуть збанкрутувати.

Деякі компанії повідомляють про затримки постачання компонентів та труднощі з пошуком працівників, адже оборонна промисловість "поглинає" робочу силу, хоча офіційний рівень безробіття становить лише 2,3%.

У 2022-2023 роках Кремль мав достатньо коштів для фінансування війни та підтримки бізнесу, але тепер цих ресурсів бракує. Уряд планує підвищити податок на прибуток із 20% до 25%. Експерти прогнозують хвилю банкрутств.

Інші фактори також шкодять бізнесу: венчурне фінансування впало, технологічні компанії страждають через втечу кадрів. Російські фірми не можуть закуповувати чипи Nvidia, що гальмує розвиток штучного інтелекту. Інновації сповільнюються.

Ведення бізнесу в Росії стає хаотичним, як після розпаду СРСР. Права власності слабшають, а схвалення Путіна та його оточення стає ключовим фактором.

Нагадаємо:

Державний банк РФ ВТБ, який потрапив під західні санкції та відключений від системи SWIFT, закриває єдиний дочірній підрозділ в Африці.