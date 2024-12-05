В последнее время ситуация для российского бизнеса существенно ухудшилась: банкротства выросли, подорожали кредиты, санкции обвалили рубль, а дефицит рабочей силы усиливается.

Об этом пишет издание The Economist.

Так, за последние шесть месяцев Московская фондовая биржа упала почти на треть.

Ключевой проблемой для бизнеса является рост расходов на кредиты: около 40% долгов российских компаний в начале 2022 года были с плавающей ставкой, но теперь этот показатель превышает 50%. Из-за этого многие компании оказались в финансовом затруднении.

"Российские железные дороги" планируют сократить инвестиции в следующем году. Торговые центры РФ просят предоставить более дешевые кредиты, отсрочку платежей и реструктуризацию долгов, без которых 200 торговых центров могут обанкротиться.

Некоторые компании сообщают о задержках поставок компонентов и трудностях с поиском работников, ведь оборонная промышленность "поглощает" рабочую силу, хотя официальный уровень безработицы составляет лишь 2,3%.

В 2022-2023 годах Кремль имел достаточно средств для финансирования войны и поддержки бизнеса, но теперь этих ресурсов не хватает. Правительство планирует повысить налог на прибыль с 20% до 25%. Эксперты прогнозируют волну банкротств.

Другие факторы также вредят бизнесу: венчурное финансирование упало, технологические компании страдают из-за бегства кадров. Российские фирмы не могут закупать чипы Nvidia, что тормозит развитие искусственного интеллекта. Инновации замедляются.

Ведение бизнеса в России становится хаотичным, как после распада СССР. Права собственности ослабевают, а одобрение Путина и его окружения становится ключевым фактором.

Напомним:

Государственный банк РФ ВТБ, который попал под западные санкции и отключен от системы SWIFT, закрывает единственное дочернее подразделение в Африке.