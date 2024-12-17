Румунська компанія не заплатила "Енергоатому” два мільйони євро за електроенергію – ZN.UA

НАЕК «Енергоатом» у період з 11 по 18 серпня 2022 року поставив румунській компанії «A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA» 7858 МВт-год енергії на загальну суму 3,61 мільйона євро, з яких покупець сплатив лише 1,13 мільйона євро. Проблему із рештою заборгованості близько 2,48 млн євро компанія вирішує досі.

Про це пише ZN.UA з посиланням на власні джерела.

Так, 5 серпня 2022 року Енергоатом, через свою дочірню компанію «Енергоатом Трейдинг», уклала угоду про експорт електроенергії в Румунію з місцевим приватним трейдером і постачальником, який отримав профільну ліцензію від Національного органу регулювання енергетики в Румунії (ANRE) лише за дев'ять місяців до цього, у листопаді 2021 року.

Угода передбачала постачання електроенергії до українсько-румунського кордону протягом серпня 2022 року в максимальному обсязі до 44 640 МВт-год за ціною 609 євро/МВт-год.

У лютому 2023 року, не отримавши повної оплати, «Енергоатом» поскаржився на контрагента в Арбітражний суд Стокгольмської торгової палати й у серпні минулого року отримав рішення, яким «A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA» зобов’язали виплатити НАЕК загалом майже 3 мільйони євро (заборгованість по оплаті за поставлену енергію плюс відсотки, штрафні санкції та арбітражні витрати).

Однак перед виголошенням арбітражного рішення, у травні 2023 року «A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA» подала заяву про банкрутство в Румунії. Місцевий суд прийняв цю заяву наступного місяця, у червні.

Наразі тривають суди про визнання рішення Стокгольмського арбітражу в Румунії, що дозволило б «Енергоатому» хоча б долучитися до пулу кредиторів збанкрутілої компанії.

"Щоправда це навряд чи дозволить погасити хоча б частину боргів", - припускає видання.

"A+++ STREAM ENERGY AND GAS SA" - типова «схемна» компанія, що неодноразово міняла види діяльності (від адміністрування веб-сайтів до енерготрейдингу), директорів та назви. Показово, що наприкінці липня 2022 року, тобто незадовго до завершення контракту на імпорт енергоресурсів від НАЕК «Енергоатом», контроль (80% акцій) над «A+++ Stream Energy And Gas SA» перебрав українець з румунським громадянством Юріє Тагільцєв, який став одноосібним керівником компанії без персоналу", - пише ZN.UA.

Видання також звернуло увагу на те, що розголосу в Україні історія не набула, але румунські медіа висвітлювали її доволі детально.

Нагадаємо:

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова звернула увагу на те, що Україна добровільно взяла на себе зобов’язання привести наглядову раду "Енергоатому" у відповідність до стандартів ОЕСР, що потребує наявності у цієї державної компанії незалежної наглядової ради.