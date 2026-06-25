У PROSTOR спростували чутки про закриття мережі та заявили про зростання продажів

ТОВ "НУМІС", яке розвиває мережу магазинів краси та догляду PROSTOR, спростувало чутки про закриття мережі з 1 липня, які з'явилися 20 червня.

Про це йдется у пресрелізі, який є в розпорядженні ЕП.

"З початку року компанія Prostor почала процес покращення ефективності операційних і комерційних процесів, у тому числі оптимізацію витрат і закриття частини неефективних торговельних точок", – йдеться у повідомленні.

Після цього етапу оптимізації й стабілізації мережа планує презентувати оновлену бренд-стратегію та нове позиціювання Prostor.

У компанії чітко запевняють, що drogerie-мережа продовжує свою роботу.

Крім того, зазначається, що за рахунок зміни маркетингової і комерційної політики вдалося збільшити продажі на одну торговельну точку PROSTOR на понад на 20% порівняно з 2025 роком.

Нагадаємо:

Мережа PROSTOR налічує понад 380 магазинів у 119 містах України і діє вже 21 рік.