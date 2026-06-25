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У PROSTOR спростували чутки про закриття мережі та заявили про зростання продажів

Семен Рубан — 25 червня, 17:55
У PROSTOR спростували чутки про закриття мережі та заявили про зростання продажів
Власники PROSTOR спростували чутки про закриття

ТОВ "НУМІС", яке розвиває мережу магазинів краси та догляду PROSTOR, спростувало чутки про закриття мережі з 1 липня, які з'явилися 20 червня.

Про це йдется у пресрелізі, який є в розпорядженні ЕП.

"З початку року компанія Prostor почала процес покращення ефективності операційних і комерційних процесів, у тому числі оптимізацію витрат і закриття частини неефективних торговельних точок", – йдеться у повідомленні.

Після цього етапу оптимізації й стабілізації мережа планує презентувати оновлену бренд-стратегію та нове позиціювання Prostor.

У компанії чітко запевняють, що drogerie-мережа продовжує свою роботу.

Крім того, зазначається, що за рахунок зміни маркетингової і комерційної політики вдалося збільшити продажі на одну торговельну точку PROSTOR на понад на 20% порівняно з 2025 роком.

Нагадаємо:

Мережа PROSTOR налічує понад 380 магазинів у 119 містах України і діє вже 21 рік.

бізнес

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