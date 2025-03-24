Російський бізнес масово зупиняє найняття нових робітників

У перші три місяці 2025 року російські компанії скоротили кількість відкритих вакансій на 15% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, загалом запропонувавши 2,3 млн робочих місць.

Про це пише The Moscow Times.

Дані hh.ru та Банку Росії свідчать, що хоча безробіття залишається низьким (2,4%), попит на працівників знижується. Найбільше скорочення вакансій спостерігається в управлінні персоналом (–31%), консалтингу (–26%) та логістиці (–25%). У сферах науки, освіти та виробництва кількість пропозицій зростає.

Зазначається, що дефіцит кадрів зберігається у високотехнологічних галузях та оборонній промисловості.

Експерти пояснюють це високою ключовою ставкою ЦБ (21%), що збільшила вартість кредитів для бізнесу, а також інфляцією, яка змушує компанії індексувати зарплати. Медіанна зарплата в країні зросла на 20% — до 77,2 тис руб (812 дол), але бізнес, стикаючись із зниженням прибутків, скорочує витрати на персонал.

Нагадаємо:

У лютому індекс ділової активності малого та середнього бізнесу (RSBI) у Росії впав до 51,7 пункта — це найнижчий показник з початку 2023 року.

У Росії з початку року на третину скоротилися обсяги автомобільних вантажоперевезень.