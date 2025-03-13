Автоперевезення вантажів у РФ впали на третину: частина бізнесів на межі банкрутства

У Росії з початку року на третину скоротилися обсяги автомобільних вантажоперевезень.

Про це пише The Moscow Times.

За січень-лютий вони впали на 30% рік до року, повідомив президент Асоціації вантажоперевізників "АвтоГрузЕкс" Вадим Філатов.

Через спад ринку простоює близько 20% вантажівок, а в деяких регіонах, як-от Поволжя та Урал, цей показник сягає 40%. Час пошуку замовлень збільшився на 67% – до 4-5 днів. Перевізники, щоб залишитися на ринку, знижують тарифи, але це лише наближає кризу: 20% компаній вже на межі банкрутства.

Найбільше постраждав сегмент товарів для ремонту та будівництва – падіння 35%. У сфері продуктів і товарів повсякденного попиту зафіксовано спад на 25-30%, промислових товарів – на 20%.

"Причини: зниження споживчої активності та розширення автопарків маркетплейсів", – пояснює заступник гендиректора "ТРАСКО" Олександр Шилінчук. Ситуацію ускладнює висока ключова ставка та зростання вартості кредитів. "Через те, що компаніям не вигідно вкладатися у виробництво і постачання товарів на тривалий термін, Росія зіткнулася із завмиранням торгівлі", – зазначає експерт.

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