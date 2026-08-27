Росіяни завдали удару по запорізькому підприємству

Російські військові вдарили по території одного з підприємств Запоріжжя, унаслідок чого зайнялася пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Удар завдано по одному з підприємств. Пошкоджено виробничі приміщення, виникла пожежа. Попередньо, без постраждалих", – написав він у Телеграм.

На місці атаки працюють відповідні служби, які ліквідовують наслідки влучання та обстежують територію. Масштаби пошкоджень наразі невідомі.

Нагадаємо:

Протягом доби російські війська завдали 738 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських ударів по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали семеро людей, зокрема троє дітей.

Російські війська завдали нових ударів по металургійному комбінату Запоріжсталь, поціливши в те саме місце, де внаслідок попереднього удару 11 серпня загинули працівники заводу у Запоріжжі.

Раніше повідомлялося, що металургійний комбінат "Запоріжсталь" повністю зупинив роботу внаслідок удару балістики РФ. Загинули семеро працівників підприємства, ще 21 людина зазнала поранень.