Росіяни поцілили АТБ в Чернігові, є загиблі

У Чернігові на супермаркет АТБ впав ворожий безпілотник, внаслідок атаки загинули двоє людей, ще четверо дістали поранень.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Зафіксовано падіння БпЛА на супермаркет АТБ у районі ЗАЗ", зазначив він.

"Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них — 10-річна дитина. Ще четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані", – написав він у Телеграм.

Згодом голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що попередньо, 13 людей постраждали.

"Попередньо, 13 людей постраждали. Серед них — 10-річний хлопчик. Троє людей зараз у реанімації. Медики надають постраждалим необхідну допомогу", — написав він у Телеграм.

Зранку у місті лунали вибухи.

Внаслідок ворожої атаки сталося влучання в будівлю одного з підприємств м. Чернігова, внаслідок чого виникла пожежа на площі 1500 кв. м, повідомили у ДСНС в Чернігівській області.

Як повідомляє Че.line, російські війська вдарили по одному з приватних підприємств Чернігова.

Нагадаємо:

Російські загарбники вранці 26 липня атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого загорівся торговельний центр.