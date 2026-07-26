Росіяни вранці атакували Кривий Ріг: є приліт по торговельному центру

Українська правда.

Російські загарбники вранці 26 липня атакували Кривий Ріг Дніпропетровської області, внаслідок чого загорівся торговельний центр.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа

Пряма мова: "Ворог завдав удару по Кривому Рогу. Зайнялася пожежа у торговельному центрі".

Деталі: За його словами, інформація про постраждалих уточнюється.

Він також повідомив, що за добу окупанти майже 20 разів ворог атакував три райони області артилерією та безпілотниками, внаслідок чого постраждала одна людина.

Зокрема, у Нікопольському районі противник бив по Нікополю, Марганецькій та Покровській громадах. Пошкоджений універмаг.

У Павлограді постраждав 66-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі понівечений торгівельний центр. Сталася пожежа.

Оновлено. За даним пабліків, у Кривому Розі стався приліт по "Епіцентру", там масштабна пожежа.