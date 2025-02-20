Зранку 20 лютого росіяни обстріляли сортувальний центр "Укрпошти" в Херсоні.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Вчора ворог вразив нашу автівку, яка прямувала до Станіслава, а сьогодні вранці вразив наш сортувальний центр "Укрпошта" в Херсоні", – написав він у Facebook.

За його словами, автівка повністю згоріла, водій отримав важкі поранення, зараз він у лікарні.

Смілянський зазначив, що "Укрпошта" зв'яжеться з клієнтами і компенсує всі посилки, які втрачені внаслідок обстрілу сортувального центру в Херсоні.

Нагадаємо:

"Укрпошта" повністю відмовилась від ручного сортування посилок та використовує автоматичні сортувальні лінії.

Проєкт розпочався у квітні 2023 року, за цей час відкрили 24 сортувальні центри. Інвестиції – понад 1 мільярд гривень.