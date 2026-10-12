Росіяни атакували Вінницю: є інформація про влучання у завод "Roshen"

Росія атакувала цивільну інфраструктуру у Вінниці: у соцмережах говорять про ймовірний влучання в завод "Roshen", але офіційного підтвердження немає.

Про атаку на інфраструктуру Вінниці повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

"У Вінниці внаслідок ворожої атаки є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури. Усі служби виїхали на місце", – написала вона у Телеграм.

"Інформація щодо наслідків уточнюється. Бережіть себе. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в безпечних місцях", – додала Заболотна.

"У Вінниці внаслідок ворожої атаки постраждав обʼєкт цивільної інфраструктури. Пожежу вже ліквідовано", – повідомила вона згодом.

За даними Заболотної, на місці працювали понад 50 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС. Сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

"На щастя, повідомлень про травмованих не надходило", – написала вона у Телеграм.

Місцеві пабліки пишуть, що ударний безпілотник поцілив у вінницький кондитерський завод "Roshen", внаслідок чого зайнялася пожежа, але наразі немає офіційної інформації щодо цього.

Нагадаємо:

Вранці 27 серпня внаслідок російської атаки було зруйновано склад Roshen у Чубинському Бориспільського району.

24 січня росіяни влучили у кондитерську фабрики Roshen у Голосіївському районі Києва, в результаті чого одна жінка загинула і двоє людей постраждали.