Армія РФ атакувала локомотиворемонтний завод "Укрзалізниці" у Запоріжжі

Вночі з 1 на 2 травня зазнав масованої атаки локомотиворемонтний завод "Укрзалізниці" у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В УЗ підкреслили, що це суто цивільне підприємство, яке спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів.

Зазначається, що лише зранку ДСНС загасила пожежу, зараз працюють вибухотехніки. Черговий персонал підприємства перебував в укритті, тому внаслідок атаки на заводі немає поранених чи загиблих.

"Після атаки на залізничний завод ДВРЗ у Києві — це ще один приклад того, як ворог цілить у виключно цивільні залізничні підприємства, намагаючись завадити руху нашої країни", – наголосили в УЗ.

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