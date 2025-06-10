Росія знищила головний склад виробника кави та чаю Gemini
Під час ракетної атаки РФ було знищено головний склад і сервісний центр виробника кави та чаю Gemini.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"На щастя, без постраждалих, але можуть виникнути тимчасові затримки з відвантаженням продукції та сервісним обслуговуванням", – заявили в компанії.
Пожежа також знищила першу партію стаканчиків "Тактикава", створених у межах партнерського збору з фондом "Повернись живим" на програму "Вишкіл капітанів".
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