Россия уничтожила главный склад производителя кофе и чая Gemini

Во время ракетной атаки были уничтожены главный склад и сервисный центр производителя кофе и чая Gemini.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"К счастью, без пострадавших, но могут возникнуть временные задержки с отгрузкой продукции и сервисным обслуживанием", - заявили в компании.

Пожар также уничтожил первую партию стаканчиков "Тактикава", созданных в рамках партнерского сбора с фондом "Вернись живым" на программу "Выучка капитанов".





Напомним:

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