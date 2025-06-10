Россия уничтожила главный склад производителя кофе и чая Gemini
Во время ракетной атаки были уничтожены главный склад и сервисный центр производителя кофе и чая Gemini.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"К счастью, без пострадавших, но могут возникнуть временные задержки с отгрузкой продукции и сервисным обслуживанием", - заявили в компании.
Пожар также уничтожил первую партию стаканчиков "Тактикава", созданных в рамках партнерского сбора с фондом "Вернись живым" на программу "Выучка капитанов".
Напомним:
Российская авиабомба разрушила элеватор группы компаний Prometey, который является одним из крупнейших агрохолдингов Украины.
Российский БПЛА значительно повредил отделение и депо "Новой почты" в Изюме Харьковской области, возможны задержки посылок.
Во время массированной российской атаки в ночь на 25 мая пострадало агропредприятие в Черниговской области.