На окупованій Луганщині забирають працівників промисловості на війну проти України

На тлі погіршення економічної ситуації на тимчасово окупованій Луганщині росіяни примусово залучають до війни працівників промислових підприємств.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Йдеться, що підприємствам "спускають" плани мобілізувати від 25% до 50% працівників.

"Така практика фактично підриває залишки економічної бази регіону. Підприємства втрачають кадри, а виробничі процеси зупиняються або скорочуються", – зазначають в ЦПД.

Також відомо, що повістки отримують шахтарі, які втратили роботу або потрапили під скорочення. Відповідні списки заздалегідь передають до військкоматів.

Росія через державні аукціони розпродає природні ресурси на окупованих територіях України, і одним із найбільших таких продажів уже стало Бобриківське золоторудне родовище в Луганській області.