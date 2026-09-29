На Волині запустили нове машинне виробництво

Виробник причіпної сільськогосподарської техніки, група компаній "Кобзаренко", запустив новий виробничий майданчик у Ковелі на Волині.

Про це пише Latifundist.com.

Новий майданчик спеціалізуватиметься на виробництві бочок для точного внесення, розчинно-заправних станцій, а також цистерн для перевезення води та рідких добрив, повідомили у компанії.

Виробниче обладнання пройшло випробування, перші машини на підприємстві вже виготовили.

До 2028 року планують наростити потужність ковельського майданчика приблизно до 350 одиниць техніки на рік та створити близько 100 нових робочих місць.

У розвиток нового виробництва компанія планує щороку інвестувати близько 40 млн грн.

Компанія була заснована у 1993 році, завод знаходиться у Сумській області, де на базі старих зерносховищ створили виробничі цехи. Згодом виробничих майданчиків стало більше. У 2020 році компанія запустила завод у Польщі.

Нагадаємо:

Компанія "Будшляхмаш" почала будівництво нового виробничого комплексу у місті Бровари на Київщині: у промисловому приміщенні площею 3000 кв. м. будуть виробляти автомобільні рами.