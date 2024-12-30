Roshen Порошенка зупинив виробництво на фабриці в Угорщині – Forbes Україна
Кондитерська корпорація Roshen родини Петра Порошенка зупинила виробництво на своїй фабриці Bonbonetti в столиці Угорщині Будапешті через нерентабельність і неможливість розширення.
Про це повідомило видання Forbes Україна.
Як розповів виконавчий директор Roshen Олександр Головащук, фабрика не виробляє продукцію з 2023 року.
Частину обладнання Bonbonetti перевезли на Вінницьку кондитерську фабрику, частину – утилізували.
Roshen придбав угорську кондитерську компанію Bonbonetti Choco у 2012 році.
Після її закриття у Roshen за кордоном залишається тільки одна фабрика – Клайпедська (Литва).
Нагадаємо:
Roshen – найбільший виробник солодощів в Україні.
До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, Кременчуцька, Бориспільська та два виробничі майданчики у Вінниці), Клайпедська кондитерська фабрика у Литві, а також Вінницький молочний завод.
Кінцевим бенефіціаром корпорації є син експрезидента Петра Порошенка Олексій.
Влітку 2024 року змінився склад дирекції ROSHEN. У багаторічного керівника кондитерської компанії В'ячеслава Москалевського, який працював у ROSHEN із дня її заснування, з'явився наступник – Олександр Головащук.