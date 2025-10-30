Ритуальний бізнес в Україні: сукупна виручка зростає щороку, але лише чверть звітує про свій дохід – YouControl

Попри те, що лише чверть з понад 3,3 тис. компаній ритуальної галузі звітують публічно, їхня сукупна виручка зростає щороку і перевищила 1,2 млрд грн у 2024 році.

Про це йдеться у дослідженні аналітичної системи YouControl.

Для повірняння, у 2023-му сукупна виручка становила 1,1 млрд грн, а у 2022-му – 894 млн грн. Найбільшу частку (92%) цих доходів забезпечують комунальні підприємства, які залишаються ключовими гравцями на ринку.

За інформацією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, обсяг ритуальних послуг в Україні у 2024 році сягнув 2,139 млрд грн (на 225 млн грн більше, ніж у 2023 році), а 79% усіх поховань виконували служби, створені органами місцевого самоврядування.

За даними YC.Market, станом на жовтень 2025 року 541 юридична особа та 2767 фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають основний вид економічної діяльності – "Організування поховань і надання суміжних послуг".

Найбільше ФОПів зареєстровано у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Київській і Харківській областях, а також у тимчасово окупованому Криму. Майже третина компаній є комунальними – серед них найбільшу виручку у 2024 році (понад 100 млн грн) отримала Ритуальна служба СКП "Спецкомбінат ПКПО" виконавчого органу Київради.

Крім цього, YouControl зафіксував, що близько 8% компаній вибірки (41 підприємство) зареєстровані або перереєстровані за російським законодавством – це переважно фірми з тимчасово окупованих територій Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ще шість компаній із Луганщини мають "двійників" у російському реєстрі юридичних осіб, а деякі мають зв'язки з громадянами РФ.

Аналітики YouControl пояснюють, що після тимчасової окупації Криму, а також частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, чимало компаній внесли до російського Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Окрім цього, трапляються випадки створення нових юридичних осіб у РФ. Їх дані можуть повністю або частково збігатися з даними компаній, що зареєстровані в українському ЄДР.

Нагадаємо:

З початку 2024 року і станом на червень 2025 року, в Росії різко зріс прибуток ритуальних компаній: доходи галузі досягли 39,5 млрд рублів (понад 440 млн дол) на тлі рекордної смертності й війни в Україні.