Сезонний спад попиту: які моделі нових та вживаних вантажівок залишаються в ТОП-10

У січні ринок вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни продемонстрував очікуване сезонне сповзання показників відносно грудня, проте зберіг позитивні тренди у річному вимірі для окремих сегментів.

Про це інформують експерти Інституту досліджень авторинку.

Йдеться, що загалом за перший місяць року було укладено 1 075 угод на внутрішньому ринку, що на 12,5% менше грудневого показника, але на 26,6% перевищує результат січня 2025 року.

Сегмент імпорту вживаної техніки склав 175 одиниць, продемонструвавши суттєве падіння відносно грудня (-37,9%) та невелике просідання відносно минулого року (-6,9%).

Продажі нових вантажівок склали 211 одиниць, де левову частку — 169 машин — забезпечили українські виробники, тоді як чистий імпорт нових авто склав лише 42 одиниці. Примітно, що імпорт нової техніки впав майже на 66% відносно минулого року, тоді як вітчизняне виробництво зросло на 17,4%, підкреслюють аналітики.

Згідно з дослідженням, на вторинному ринку лідером за кількістю угод залишається ветеран доріг ЗіЛ 130, за ним ідуть моделі ГАЗ 3307-09.

Європейський сегмент представлений сімействами Mercedes-Benz Sprinter (у важких версіях), T1/T2 та Atego, а також Iveco Daily. Китайський автопром на внутрішньому ринку закріпився моделлю Sinotruk ZZ (важкі самоскиди), а сегмент важкої радянської спадщини закривають КамАЗ 5511, 5320 та ГАЗ 53.

У рейтингу імпортних вантажівок з пробігом перше місце за Mercedes-Benz Atego, за ним іде важка версія Sprinter. Також представлений бренд MAN моделями TGL, TGX та TGM. Крім того, у десятку потрапили Iveco Daily, Scania R-series, Mercedes-Benz Actros та DAF XF.

На ринку нових вантажівок на першому місці Підйомні Механізми ASPM (лідер ринку, що спеціалізується на автогідропідйомниках (вишках)). Далі – Reform (модель 0201022G) (продукція компанії "Реформ", яка зазвичай виготовляє інкасаторські броньовані автомобілі або спеціалізовані фургони) та АА 09089 (комунальна техніка від українського "Авто-Анту").

Нагадаємо:

Загальні підсумки року вказують на стабільний, але специфічний розвиток сегмента вантажівок масою понад 3,5 тонни.

За рік зафіксовано 15 314 угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку. Натомість сектори імпорту вживаних вантажівок та продажу нових машин показали ідентичний результат — по 2 763 одиниці в кожному.