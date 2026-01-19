Пожвавлення попиту на мотоцикли: які моделі купували українці в 2025 році

Торік в Україні кількість перших реєстрацій нових мотоциклів сягнула 43 808, що на 17,2% більше, ніж в 2024 році. Імпорт вживаної техніки – 6 601 одиниць (+54,4%), внутрішніх перепродажів було 29 706 (+13,8%).

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

"Така активність пояснюється зміною парадигми споживання. Українці дедалі частіше купують мототранспорт як доступний засіб мобільності на короткі дистанції, що дозволяє не залежати від розкладу маршруток чи заторів", – зазначають експерти.

За їхніми словами, основу попиту складають вироби китайського та індійського походження з об'ємом двигуна від 125 до 250 куб. см.

Як йдеться в аналітиці, на внутрішньому ринку лідерами залишаються японські гіганти Honda та Yamaha, за якими слідують китайські Lifan та Geon. Також попит був на Suzuki та Kovi. Замикають десятку активних брендів вторинки Kawasaki, Musstang, Spark та індійський Bajaj.

В сегменті імпорту вживаної техніки перші місця традиційно тримають Honda, Yamaha та Suzuki. Далі йдуть Kawasaki та культовий Harley-Davidson. У десятці найпопулярніших ввезених байків також присутні BMW, Ducati, Triumph, KTM та Indian.

У сегменті нової техніки першу трійку формують Spark, Lifan та Musstang. За ними йдуть Forte, Kovi та Geon. Високий попит також зберігається на моделі від Tekken, Bajaj, Shineray та Loncin.

Нагадаємо:

У листопаді загальний обсяг торгів мототехнікою впав на 21,1% порівняно з жовтнем. Однак, порівняно з листопадом минулого року загальні продажі зросли на 2,1%.