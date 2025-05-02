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Література з "ДНР": Регулятор заборонить виробляти книжки видавництву "Кредо"

Володимир Тунік-Фриз — 2 травня, 18:13
Література з ДНР: Регулятор заборонить виробляти книжки видавництву Кредо
"Кредо"

Державний комітет з телебачення та радіомовлення, що веде реєстр видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів книжок, вилучить зі списку видавця "Кредо" та суміжні підприємства, які належать ФОПам із "ДНР".

Про це йдеться у відповіді Держкомтелерадіо на запит ЕП.

У регуляторі зазначили, що ознайомлені із розслідуванням Bigus.Info, з якого випливає, що засновники дитячого видавництва "Кредо" Геннадій Розенбаум та Володимир Моісеєнко зареєстровані ФОПами у так званій "ДНР".

За інформацією журналістів, містом реєстрації підприємців є окупований росіянами Донецьк, у реєстраційному документі зазначено, що обидва є громадянами Росії.

Таким чином, видавництво "Кредо" та "Бебі Бук", яке також засноване Мосієнком та Розенбаумом, вилучать з реєстру видавців, після чого вони не зможуть видавати книжки.

У своїй відповіді Держкомтелерадіо зазначив, що підставами для припинення дії свідоцтва видавця книг є:

  • Зупинка діяльності видавця (припинення ФОПу або юридичної особи);
  • переоформлення свідоцтва;
  • скасування свідоцтва рішенням суду.

Як повідомляють у регуляторі, з даними з ЄДР, діяльність видавництва "Кредо" та ФОПів Розенбаум Геннадій Михайлович, Розенбаум Олена Іванівна та Моісеєнко Наталія Петрівна була припинена.

культура

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