Література з "ДНР": Регулятор заборонить виробляти книжки видавництву "Кредо"

Державний комітет з телебачення та радіомовлення, що веде реєстр видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів книжок, вилучить зі списку видавця "Кредо" та суміжні підприємства, які належать ФОПам із "ДНР".

Про це йдеться у відповіді Держкомтелерадіо на запит ЕП.

У регуляторі зазначили, що ознайомлені із розслідуванням Bigus.Info, з якого випливає, що засновники дитячого видавництва "Кредо" Геннадій Розенбаум та Володимир Моісеєнко зареєстровані ФОПами у так званій "ДНР".

За інформацією журналістів, містом реєстрації підприємців є окупований росіянами Донецьк, у реєстраційному документі зазначено, що обидва є громадянами Росії.

Таким чином, видавництво "Кредо" та "Бебі Бук", яке також засноване Мосієнком та Розенбаумом, вилучать з реєстру видавців, після чого вони не зможуть видавати книжки.

У своїй відповіді Держкомтелерадіо зазначив, що підставами для припинення дії свідоцтва видавця книг є:

Зупинка діяльності видавця (припинення ФОПу або юридичної особи);

переоформлення свідоцтва;

скасування свідоцтва рішенням суду.

Як повідомляють у регуляторі, з даними з ЄДР, діяльність видавництва "Кредо" та ФОПів Розенбаум Геннадій Михайлович, Розенбаум Олена Іванівна та Моісеєнко Наталія Петрівна була припинена.