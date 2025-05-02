Литература из "ДНР": Регулятор запретит производить книги издательству "Кредо"

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию, который ведет реестр издателей, изготовителей и распространителей книг, изымет из списка издателя "Кредо" и смежные предприятия, принадлежащие ФЛП из "ДНР".

Об этом говорится в ответе Госкомтелерадио на запрос ЭП.

В регуляторе отметили, что ознакомлены с расследованием Bigus.Info, из которого следует, что основатели детского издательства "Кредо" Геннадий Розенбаум и Владимир Моисеенко зарегистрированы ФЛП в так называемой "ДНР".

По информации журналистов, городом регистрации предпринимателей является оккупированный россиянами Донецк, в регистрационном документе указано, что оба являются гражданами России.

Таким образом, издательство "Кредо" и "Беби Бук", которое также основано Мосиенко и Розенбаумом, изымут из реестра издателей, после чего они не смогут издавать книги.

В своем ответе Госкомтелерадио отметил, что основаниями для прекращения действия свидетельства издателя книг являются:

Остановка деятельности издателя (прекращение ФЛП или юридического лица);

переоформление свидетельства;

отмена свидетельства решением суда.

Как сообщают в регуляторе, по данным из ЕГР, деятельность издательства "Кредо" и ФЛП Розенбаум Геннадий Михайлович, Розенбаум Елена Ивановна и Моисеенко Наталья Петровна была прекращена.