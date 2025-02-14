Регіоном-лідером з реєстрацій електромобілів стала Львівщина: найпопулярніші моделі

У січні 2025 року український автопарк поповнили понад 3,6 тис. авто на електротязі Найбільший показник з реєстрацій цих авто продемонструвала Львівська область – 482 од. (93% вживані).

Про це повідомляє Укравтопром.

Далі йде місто Київ – 475 од. (62% вживані); Київська обл асть– 290 од. (73% вживані); Дніпропетровська область – 240 од. (81% вживані); Одеська обл. – 233 од (70% вживані).

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Києва, став BYD Song Plus EV.

У столиці переміг легкий комерційний фургон MAXUS Deliver 9.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

TESLA Model Y – у Києві та Київській області.

TESLA Model 3 – на Дніпропетровщині та у Львівській обл.

NISSAN Leaf – у Одеській обл.

Нагадаємо:

У січні українці поставили на облік 3637 електромобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.