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Регіоном-лідером з реєстрацій електромобілів стала Львівщина: найпопулярніші моделі

Віктор Волокіта — 14 лютого, 09:11
Регіоном-лідером з реєстрацій електромобілів стала Львівщина: найпопулярніші моделі
Getty Images

У січні 2025 року український автопарк поповнили понад 3,6 тис. авто на електротязі Найбільший показник з реєстрацій цих авто продемонструвала Львівська область – 482 од. (93% вживані).

Про це повідомляє Укравтопром.

Далі йде місто Київ – 475 од. (62% вживані); Київська обл асть– 290 од. (73% вживані); Дніпропетровська область – 240 од. (81% вживані); Одеська обл. – 233 од (70% вживані).

Серед нових авто найпопулярнішим електромобілем на цих ринках, за винятком Києва, став BYD Song Plus EV.

У столиці переміг легкий комерційний фургон MAXUS Deliver 9.

В сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто:

  • TESLA Model Y – у Києві та Київській області.
  • TESLA Model 3 – на Дніпропетровщині та у Львівській обл.
  • NISSAN Leaf – у Одеській обл.

Нагадаємо:

У січні українці поставили на облік 3637 електромобілів, що на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

авто автомобільний ринок

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Регіоном-лідером з реєстрацій електромобілів стала Львівщина: найпопулярніші моделі
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