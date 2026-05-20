Рамкові будівельні угоди: у Мінрозвитку заперечують, що створили механізм контрактування обраних

У Мінрозвитку заявили, що дозвіл органам місцевого самоврядування замість будівельних тендерів укладати рамкові угоди для закупівель на відновлення не передбачає "прямих контрактів для обраних підрядників", а окремі процедурні положення доопрацьовуються.

Про це у коментарі ЕП заявила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська.

"Механізм рамкових угод не скасовує конкуренцію і не передбачає "прямих контрактів для обраних підрядників". Навпаки, він базується на попередньому кваліфікаційному відборі учасників та конкурентних процедурах для укладення конкретних договорів", – зазначила вона.

За її словами, завдання механізму – скоротити технічні строки закупівель там, де швидкість напряму впливає на відновлення громад і безпеку людей.

Заступниця міністра запевняє, що Мінрозвитку уважно ставиться до зауважень експертного середовища та громадських організацій щодо механізмів закупівель у сфері відновлення.

"Прозорість, конкуренція та контроль використання коштів є базовими принципами, які залишаються незмінними. Утім важливо розуміти контекст", – зазначила вона.

Вона наголосила, що йдеться про інструмент, "який був запроваджений для прискорення реалізації проєктів відбудови в умовах війни, коли громади потребують швидких рішень для відновлення житла, критичної інфраструктури та базових послуг".

Козловська звернула увагу, що це не новий підхід – механізм рамкових угод давно застосовується у міжнародній практиці закупівель, зокрема міжнародними фінансовими організаціями для реалізації великих інфраструктурних проєктів.

Такий інструмент також широко використовується в країнах Європейського Союзу як частина публічних закупівель для забезпечення ефективності, прогнозованості та швидшої реалізації робіт у складних або довгострокових проєктах.

Подібні підходи використовуються і в межах контрактів FIDIC (Міжнародної федерації інженерів-консультантів), які є одним із базових міжнародних стандартів у сфері будівництва та інфраструктурних робіт.

"Тобто йдеться про інструмент, який має усталену міжнародну та європейську практику застосування", – сказала чиновниця.

"Разом із тим ми бачимо необхідність доопрацювання окремих процедурних положень. Саме тому Мінрозвитку підготувало зміни до постанови Кабінету Міністрів України №520, які найближчим часом будуть винесені на розгляд уряду", – додала вона.

Ці зміни спрямовані на підвищення ефективності механізму, уточнення окремих процедур та врахування пропозицій, напрацьованих у межах консультацій із громадами, бізнесом, експертним середовищем і профільними інституціями.

"Для нас принципово важливо зберегти баланс між двома завданнями: швидким відновленням у воєнний час і дотриманням принципів прозорості, конкуренції та підзвітності", – запевняє Козловська.

Мінрозвитку відкрите до професійного діалогу та продовжує працювати над удосконаленням механізмів закупівель у сфері відбудови.

Раніше у Transparency International Ukraine заявили, що намагаючись пришвидшити будівельні закупівлі, уряд створив новий механізм, який дозволяє віддавати контракти обраним підрядникам.

Ідеться про дозвіл органам місцевого самоврядування, облдержаднімістраціям і централізованій закупівельній організації Агентства відновлення проводити замість звичних будівельних тендерів особливі рамкові угоди.

Раніше уряд повідомив, що запроваджує новий підхід до закупівель у проєктах будівництва за публічні кошти і змінює підхід до ціноутворення в будівництві, щоб наблизити кошториси до реальних ринкових умов.

Уряд ухвалив пакет рішень для спрощення регулювання будівництва та прискорення відбудови.

Також уряд повідомив, що змінив підхід до розрахунку зарплат у будівництві за публічні кошти, що має зменшити можливості маніпуляцій у кошторисах.