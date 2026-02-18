На Сумщині ворожий удар зруйнував підприємство

Внаслідок ракетного удару, завданого ввечері 17 лютого по Березівській громаді на Сумщині, зруйновано місцеве підприємство.

Про це повідомляє Шосткинська районна військова адміністрація.

Йдеться, що значних пошкоджень зазнала техніка, що використовувалася для забезпечення життєдіяльності цієї та сусідніх громад.

Також внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки. На місці працюють відповідні служби, триває обстеження території та фіксація наслідків руйнувань.

Інформація щодо постраждалих не надходила, зазначили в РВА.

