Законопроект про публічні закупівлі: у Раді розповіли, як зміни готують

До законопроекту про публічні закупівлі, який має пройти друге читання, комітет ВР з питань економічного розвитку пропонує низку змін.

Про це повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради України.

Зокрема, йдеться про надання державним замовникам права офіційно залучати професійних закупівельників за контрактом, удосконалення правових норм у питаннях оскарження в АМКУ тощо.

"Комітет з питань економічного розвитку продовжує інтенсивну роботу над підготовкою до другого читання законопроекту про публічні закупівлі", – говориться у повідомленні.

Навколо законопроекту об'єдналося широке коло експертів та представників влади (Мінекономіки, Мінфіну, Transparency International Ukraine, Київської школи економіки тощо), повідомляють у пресслуюжбі.

"Учасники робочої групи зосередилися на блоках реформ, які передбачає законопроєкт та які зроблять систему закупівель сучаснішою та зрозумілішою", – говориться у повідомленні.

Передбачається узгодження правил закупівель, що здійснюються за участю міжнародних організацій та донорів, для забезпечення їх відповідності глобальним практикам.

Обговорюється впровадження зручного електронного маркетплейсу та надання державним замовникам права офіційно залучати професійних закупівельників за контрактом (аутсорсинг). Це дозволить підвищити якість підготовки тендерів та зменшити кількість помилок.

Напрацьовуються механізми для удосконалення правових норм у питаннях оскарження в АМКУ та забезпечення рівних умов для учасників через встановлення чітких, недискримінаційних фінансових вимог.

Вдосконалюються підходи до розрахунку очікуваної вартості закупівель та правила роботи в умовах воєнного стану. Мета — зберегти баланс між безпекою, оперативністю постачання та прозорістю використання публічних коштів.

Також розглядаються інші ключові аспекти нормативного регулювання та суттєві умови проведення публічних закупівель.

"Головне завдання робочої групи – гармонізація українського закупівельного законодавства з Директивами Європейського Союзу", зазначено у повідомленні.

"Наша мета - вийти на голосування в залі вже у лютому з якісним, "чистим" документом, який збалансує інтереси бізнесу, держави та громадськості", – зазначив заступник голови комітету Олексій Мовчан.

