Росія бере під контроль ще більше європейських активів

Згідно з указом правителя РФ Владіміра Путіна, Росія вжила заходів щодо переведення місцевих активів французьких, німецьких, шведських та бельгійських компаній під тимчасове управління.

Про це повідомляє Reuters.

В указі, опублікованому в четвер, перелічено активи, що належать французькому виробнику підлогових покриттів Tarkett, німецькому виробнику упаковки Menshen, шведському виробнику упаковки Sverige International Holdings та бельгійській компанії з виробництва засобів гігієни Ontex.

У ньому також перелічено російські активи колишнього європейського підприємства з виробництва металевої тари "Евіосіс", придбаного американською групою з виробництва упаковки "Соноко" у грудні 2024 року. В указі зазначено, що ці активи належать нідерландському підрозділу "Соноко".

Цей останній крок проти європейських компаній був зроблений напередодні виступу президента України Володимира Зеленського на саміті ЄС у п'ятницю та на тлі повідомлень про те, що США можуть спробувати взяти під контроль деякі російські активи, заморожені в Європі.

Новий указ є продовженням аналогічного кроку, зробленого минулого місяця проти продовольчого гіганта Nestle та роздрібних мереж Auchan і Metro.

Нагадаємо:

Наприкінці вересня очільник Кремля Владімір Путін підписав указ про тимчасове управління російськими активами німецької торговельної мережі Metro.