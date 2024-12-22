Прокуратура не змогла виграти суд у підсанкційної "Покерматч.ЮА"

Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову прокуратури, яка хотіла відсудити у ТОВ "Покерматч.ЮА" 6 млн грн за не сплату ліцензії.

Про це свідчить рішення суду від 4 грудня.

У 2021 році Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видала ТОВ "Покерматч.ЮА" ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у покер у мережі Інтернет строком на 5 років.

У 2023 році Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) наклала на компанію санкції.

Прокуратура звернулася до суду про стягнення з "Покерматч.ЮА" 6 млн грн, а також 162,5 тис грн 3% річних та 150 тис грн інфляційних втрат, оскільки компанія всупереч вимог закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" не заплатила за третій рік дії виданої їй ліцензії.

Водночас, суд зауважив, що 04.06.2023 РНБО наклала на "Покерматч.ЮА" санкції, внаслідок чого її господарська діяльність була припинена.

І окрім застосування санкцій щодо анулювання або зупинення дії ліцензії, до неї були застосовані санкції у вигляді блокування активів, обмеження торговельних операцій; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань; заборона розпоряджатись нематеріальними активами, зокрема правами на торгові знаки, доменні імена та інше; блокування інтернет-провайдерами доступу до вебресурсів/сервісів, розміщених на доменах та субдоменах https://pokermatch.ua, та інше.

Тому суд дійшов висновку про відсутність у "Покерматч.ЮА" обов`язку з оплати третього року дії ліцензії, оскільки вона не була продовжена на 2023-2024 роки, а санкції у вигляді анулювання ліцензій компанії були введені в дію указом президента України від 10.03.2023.

Крім того, у "Покерматч.ЮА" відсутня заборгованість з оплати дії ліцензії за перший та другий рік.

ТОВ "Покерматч.ЮА" зареєстроване на кіпрську компанію «ВІПЛЕЙ МЕДІА ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД», бенефіціаром вказано Катерину Білоруську (Кіпр).

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києв стягнув на користь дербюджету 17 млн грн з ТОВ "Фан гейм" (співвласницею є керівниця Української асоціації діячів грального бізнесу Тамара Голубчик), яке не сплатило за ліцензії на проведення азартних ігор.