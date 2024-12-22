Прокуратура не смогла выиграть суд у подсанкционной "Покерматч.ЮА"

Хозяйственный суд города Киева отказал в удовлетворении иска прокуратуры, которая хотела отсудить у ООО "Покерматч.ЮА" 6 млн грн за неуплату лицензии.

Об этом свидетельствует решение суда от 4 декабря.

В 2021 году Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала ООО "Покерматч.ЮА" лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в покер в сети Интернет сроком на 5 лет.

В 2023 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) наложил на компанию санкции.

Прокуратура обратилась в суд о взыскании с "Покерматч.ЮА" 6 млн грн, а также 162,5 тыс грн 3% годовых и 150 тыс грн инфляционных потерь, поскольку компания вопреки требованиям закона "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" не заплатила за третий год действия выданной ей лицензии.

В то же время, суд отметил, что 04.06.2023 СНБО наложил на "Покерматч.ЮА" санкции, вследствие чего ее хозяйственная деятельность была приостановлена.

И кроме применения санкций по аннулированию или приостановлению действия лицензии, к ней были применены санкции в виде блокировки активов, ограничения торговых операций; приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств; запрет распоряжаться нематериальными активами, в частности правами на торговые знаки, доменные имена и прочее; блокирование интернет-провайдерами доступа к веб-ресурсам/сервисам, размещенным на доменах и субдоменах https://pokermatch.ua, и прочее.

Поэтому суд пришел к выводу об отсутствии у "Покерматч.ЮА" обязанности по оплате третьего года действия лицензии, поскольку она не была продлена на 2023-2024 годы, а санкции в виде аннулирования лицензий компании были введены в действие указом президента Украины от 10.03.2023.

Кроме того, у "Покерматч.ЮА" отсутствует задолженность по оплате действия лицензии за первый и второй год.

ООО "Покерматч.ЮА" зарегистрировано на кипрскую компанию "ВИПЛЕЙ МЕДИА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД", бенефициаром указана Екатерина Белорусская (Кипр).

Напомним:

Хозяйственный суд города Киева взыскал в пользу госбюджета 17 млн грн с ООО "Фан гейм" (совладелицей является руководительница Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Тамара Голубчик), которое не уплатило за лицензии на проведение азартных игр.