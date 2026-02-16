Перебої зі світлом та морози скоротили потік відвідувачів у ТРЦ – голова УРТЦ

Внаслідок проблем з енергопостачанням в деяких регіонах спостерігається зниження відвідуваності в ТРЦ.

Про це у коментарі ЕП розповів операційний директор Budhouse Group та голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин.

"Через проблеми з електропостачанням і двомісячні морози деякі торгові центри працюють частково, а їхня відвідуваність падає. Більшість ТРЦ обладнані генераторами, які підтримують роботу під час відключень, проте їхньої потужності іноді не вистачає", – наголосив він.

Водночас відсутність стабільного електропостачання має і бізнес-аспект: орендарі змушені витрачати більше коштів на енергію від генераторів, водночас звертаються до ТРЦ за знижками на орендну плату. У різних торгових центрах ці питання вирішуються індивідуально, зазначив Гаврюшин.

За його словами, нині відтік орендарів не фіксується, однак такий сценарій можливий у разі тривалішого періоду відключень електропостачання.

