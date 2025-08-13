Прифронтовые критически важные предприятия смогут бронировать 100% работников
Правительство приняло решение о том, что до 100% работников критически важных компаний, работающих в зонах возможных или активных боевых действий, могут получить бронь от мобилизации.
Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Изменение лимита бронирования будет осуществляться через портал "Дія" государственным органом, который признал предприятие критически важным, - на основании обращения областных военных администраций, по месту фактической деятельности предприятия, отмечают в ведомстве.
Порядок бронирования остается неизменным:
- Предприятие должно быть включено в перечень критически важных - по представлению уполномоченного органа.
- Заявления и сообщения подаются исключительно в электронном виде через портал Дія.
- Формирование и представление списков к бронированию осуществляет предприятие самостоятельно.
Напомним:
В конце мая Кабинет министров принял изменения в Порядок бронирования военнообязанных, которые расширяют возможности сохранения кадров для предприятий, обеспечивающих обороноспособность страны во время военного положения.